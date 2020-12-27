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27.12.2020 - 10:28 | | milliyet.com.tr

Felaket! Helikopterle getirip yan yana dizdiler

İran'daki çığ felaketlerinde can kaybı 10'a yükselirken, kurbanlar İran Kızılay'ı tarafından Elbruz dağından helikopterle indirilebildi.

Felaket! Helikopterle getirip yan yana dizdiler

İran'da başkent Tahran yakınlarında düşen çığlarda ölü sayısı artıyor.

Resmi televizyon, Cuma günü dört farklı noktada düşen çığlarda can kaybının 10'a yükseldiğini ve kurtarma ekiplerinin kayıpları aradığını duyurdu. Halihazırda beş kişi kayıp.

İran Kızılayı, Elbruz Dağı'ndaki çığlarda yaşamını yitirenlerin cesetlerini helikopterle indirebildi.

Çığlar, hafta içinde yaşanan şiddetli rüzgar ve tipinin ardından geldi. Elbruz Dağı, İran'da hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günleri özellikle yürüyüş ve tırmanış yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

İran'da sıklıkla benzer felaketler yaşanıyor. 2017'deki çığda 11 yürüyüşçü hayatını kaybetmişti.

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