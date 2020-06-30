Fenomenin sonu

Bilgisayarında 2 milyon e-posta adresi bulunan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas (38) sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırmakla suçlanıyordu. Raymond Abbas, Dubai’de yakalandı. Valizlerindeki 30 milyon sterlin ile yakayı ele veren Abbas’ın, Instagram’da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı ifade edildi.

FBI ve INTERPOL

Instagram’da “Hushpuppi” kullanıcı adıyla bilinen ve 2.4 milyon takipçiye sahip olan Raymond Abbas’ın, Dubai’deki daireye FBI (ABD polis teşkilatı) ve INTERPOL (Uluslararası polis teşkilatı) tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi. Instagram’da lüks hayat fotoğrafları yayınlayan fenomenden, dolandırdığı çok sayıda sosyal medya kullanıcısının şikâyetçi olduğu bildirildi.

350 milyon sterlinlik dolandırıcılık

Raymond Abbas’ın yakalandığı operasyonda 30 milyon sterlinin yanı sıra lüks arabalar da ele geçirildi. Operasyonda yer alan bir FBI yetkilisi, “Abbas sosyal medyadaki kurbanlarının kredi kartı bilgilerini çalıyordu. Bu kartlarla çektiği paraları aktarmak için de ünlü şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyordu. Böylelikle farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcılarını dolandırıyordu” dedi. Abbas’ın Avrupa, Amerika ve Nijerya’da 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.