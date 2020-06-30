MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fenomenin sonu
ABONE OL
30.06.2020 - 07:00 |

Fenomenin sonu

Sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandıran Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas Dubai’de 30 milyon sterlin ile yakalandı

Fenomenin sonu

Bilgisayarında 2 milyon e-posta adresi bulunan Nijeryalı sosyal medya fenomeni Raymond Abbas (38) sahte hesaplarla Instagram kullanıcılarını dolandırmakla suçlanıyordu. Raymond Abbas, Dubai’de yakalandı. Valizlerindeki 30 milyon sterlin ile yakayı ele veren Abbas’ın, Instagram’da lüks paylaşımlar yapma vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı ifade edildi.

FBI ve INTERPOL

Instagram’da “Hushpuppi” kullanıcı adıyla bilinen ve 2.4 milyon takipçiye sahip olan  Raymond Abbas’ın,  Dubai’deki daireye FBI (ABD polis teşkilatı) ve INTERPOL (Uluslararası polis teşkilatı) tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi. Instagram’da lüks hayat fotoğrafları yayınlayan fenomenden, dolandırdığı çok sayıda sosyal medya kullanıcısının şikâyetçi olduğu bildirildi.

350 milyon sterlinlik dolandırıcılık

Raymond Abbas’ın yakalandığı operasyonda 30 milyon sterlinin yanı sıra lüks arabalar da ele geçirildi. Operasyonda yer alan bir FBI yetkilisi, “Abbas sosyal medyadaki kurbanlarının kredi kartı bilgilerini çalıyordu. Bu kartlarla çektiği paraları aktarmak için de ünlü şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyordu. Böylelikle farklı ülkelerdeki sosyal medya kullanıcılarını dolandırıyordu” dedi. Abbas’ın Avrupa, Amerika ve Nijerya’da 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.

 

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Parkinson’un sırlarının peşinde

Parkinson’un sırlarının peşinde

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

Sıradaki Haber