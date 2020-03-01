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01.03.2020 - 21:38 | | AA

Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Fernandez'den kürtajın yasallaşmasına yeşil ışık

 

Fernandez, Ulusal Kongrenin 138'inci olağan oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinde kürtajın 100 yıl önce yasaklandığını fakat bazı durumlarda kadınların hayatını riske atarak gizli yerlerde kürtaj yaptırdığını belirtti.

Devletin, halkın ve kadınların sağlığını koruması gerektiğine dikkati çeken Fernandez, "Önümüzdeki 10 gün içinde, gebeliğin başlangıcında kürtajın yasal hale getirecek ve kadınların bu kararı almalarının ardından sağlık sistemine erişmesine izin verecek yasa tasarısını sunacağım." dedi.

Fernandez'in konuşma yaptığı sırada Ulusal Kongre binası önünde destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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