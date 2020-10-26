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26.10.2020 - 07:00 |

‘Film sektörünün klişelerini kırdım’

ABD’li pop star Jennifer Lopez 1993’te oyuncu olmaya karar verip Hollywood’a gittiğinde, Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıkladı.

‘Film sektörünün klişelerini kırdım’

Jennifer Lopez (51) şunları söyledi: “Latin asıllı kadın oyunculara aşçı, dadı gibi onuncu sınıf roller veriliyordu. Ama ben başrolde oynamak istiyordum ve direnerek film sektöründeki Latin kadın klişesini kırdım. Latin, siyahi ya da Asyalı olmak önemli değil. Ben insanı temsil etmek isterim. Ama tüm bu çabama rağmen Hollywood filmlerinde Latin oyuncuların temsili hâlâ yüzde 6 düzeyinde.”

 

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