Finlandiya gizli depolarını açıyor

Ülkenin çeşitli kentlerinde bulunan ve kimsenin bilmediği bu gizli depolarda maske, ilaç, solunum cihazları ve tahıl gibi birçok malzeme yer aldığı belirtiliyor.

Acil Tedarik Acentası Başkanı Toni Lounema, ülkenin coğrafi konumu ve tarihinin, ulus olarak her türlü kötü duruma hazırlıklı olmayı öğrettiğini” vurguladı. Virüs salgını nedeniyle açılması gündeme gelen depolarda ne kadar malzeme bulunduğunu açıklamanın zor olduğunu belirten Lounema, “Kendimize yetecek kadar” demekle yetindi.