07.04.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Finlandiya gizli depolarını açıyor
Finlandiya’nın, koronavirüs nedeniyle birçok ülkenin yaşadığı ilaç, maske ve solunum cihazları gibi malzemelerde sıkıntı yaşamadığı, bunun için “Soğuk Savaş dönemi” sonlarında oluşturduğu gizli depoları kullanıma açtığı bildirildi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Ülkenin çeşitli kentlerinde bulunan ve kimsenin bilmediği bu gizli depolarda maske, ilaç, solunum cihazları ve tahıl gibi birçok malzeme yer aldığı belirtiliyor.
Acil Tedarik Acentası Başkanı Toni Lounema, ülkenin coğrafi konumu ve tarihinin, ulus olarak her türlü kötü duruma hazırlıklı olmayı öğrettiğini” vurguladı. Virüs salgını nedeniyle açılması gündeme gelen depolarda ne kadar malzeme bulunduğunu açıklamanın zor olduğunu belirten Lounema, “Kendimize yetecek kadar” demekle yetindi.
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