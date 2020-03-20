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20.03.2020 - 21:09 | | AA

Finlandiya'da ilk kez 'internet üzerinden' cuma namazı kılındı

Finlandiya'da yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından bugün ilk kez internet üzerinden cuma namazı kılındı.

Finlandiya'da ilk kez 'internet üzerinden' cuma namazı kılındı

 

Finlandiya İslam Cemaati imamlarından Ramil Belyaev, camiler kapalı olduğundan cuma namazını Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayınla kıldırdı.

Belyaev, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında Helsinki ve Javenpaa şehirlerindeki camileri kapatmak zorunda kaldıklarını anımsatarak, camilerin kapatılmasının ardından cuma namazının nasıl kılınacağıyla ilgili meselenin ortaya çıktığını söyledi.

İlk olarak cuma namazı yerine evde öğle namazının kılınması çözümünün ortaya konduğunu anlatan Belyaev, "Fakat bir başka imkan daha var. O da günümüz teknolojilerini kullanarak böyle istisnai durumlarda cuma namazının internet üzerinden kıldırmak." dedi.

Namaz öncesinde Facebook hesabından açıklama da yapan Balyaev, namazın kılınmasında bazı değişikliklerin olduğunu belirterek, "İlk ve son 4 rekat sünnetleri kılmayıp ezandan sonra hutbe okunacak ve ardından 2 rekat farz kılınacak. Canlı yayını takip edenler, namazı imamın arkasında kılacak." diye konuştu

Finlandiya'da ilk kez böyle bir uygulama yapılırken, Belyaev bunun geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

Normal zamanlarda cuma namazlarına camilere ortalama 100 kişinin geldiği Finlandiya'da, internet üzerinden kılınan cuma namazına 50 ila 60 kişinin katıldığı belirtildi.

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