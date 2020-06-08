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08.06.2020 - 23:47 | | AA

Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi.

Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi

 

North Carolina'dan bu sabah Houston'a getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı.

Siyahi Floyd'u anmak isteyen akrabaları ve binlerce kişi, cenazenin bulunduğu kilisenin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika ile sınırlandırıldı.

Amerika'da polis şiddetine karşı tepkilerin sembolü haline gelen Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Texas Valisi Abbott da ziyaret etti

Floyd'un halka açık cenaze töreninde, Texas Valisi Greg Abbott da yer aldı.

Siyahi Amerikalı'nın gözaltında öldürülmesi ile ilgili daha önce, "George Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir." şeklinde duygularını ifade eden Abbott, sağlık sorunlarından dolayı tekerlekli sandalyesinde getirildiği kilisede, Floyd'un tabutu önünde saygı duruşunda bulundu.

George Floyd'un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, memleketi Houston'daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedilecek.

Öte yandan Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın, Floyd'un yarın Houston'da yapılacak cenaze töreninin ''korumalar ve aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle aksamaması'' için bugün Floyd'un ailesi ile özel bir görüşme yapması bekleniyor.

Houston Üniversitesi, Floyd'un anma törenine katılmak isteyenler için pazartesi günü dersleri iptal ettiğini duyurmuştu.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.

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