Floyd’un son sözleri mahkeme salonunda

Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları yayımlandı. Polis vücut kamerasından kaydedilen konuşmaların deşifre edildiği rapora göre, Floyd, polise “Beni öldüreceksin dostum, bırak” diye yalvarıyor. Boynuna çöküp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ise, “O zaman konuşmayı kes, bağırma. Konuşman için daha fazla oksijen gerekiyor” sözleriyle yanıtlıyor. Rapora göre Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor. Polis tarafından yerde nefessiz bir şekilde tutulan Floyd’un ayrıca, “Anne, seni seviyorum, çocuklarıma onları sevdiğimi söyle, öldüm” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

Öneriyi reddetti



Konuşma dökümü, Floyd’un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden Thomas Lane’in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu. Konuşmada, Lane, adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd’un boynunda olan Chauvin, “Hayır böyle kalacak” diye cevaplıyor. Lane iki defa Floyd’un kendi yanına çekilmesini söylese de Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor.