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22.01.2021 - 18:28 | | DHA

Fotoğrafları olay oldu! Büyük tepki

Suudi Arabistanlı fenomen Fouz Al-Otaibi, eşi Ahmed Moussa ile küvette olduğu anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. 500 bin takipçili fenomen Suudili sosyal medya kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu.

Fotoğrafları olay oldu! Büyük tepki

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni Fouz Al-Otaibi, takipçileri tarafından kamu ahlakını ihlal etmekle suçlandı.

Eşi Ahmed Moussa ile küvette oturduğu anların görüntülerini paylaşan Otaibiye takipçileri tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kamu ahlakını ihlal etmekten neden tutuklama emri çıkarılmıyor?" diye sorarken; bazıları da "Şöhret ve para insanları küçük düşürür" dedi.

Fotoğrafları olay oldu Büyük tepki

Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!Beyoğlu'nda, şirket aracına malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açık olan bagaj kapağına çarpmasıyla yaşanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı ucuz atlattığını söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarında olsaydım, beni de biçecekti dedi.
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