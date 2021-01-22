Fotoğrafları olay oldu! Büyük tepki

Suudi Arabistanlı sosyal medya fenomeni Fouz Al-Otaibi, takipçileri tarafından kamu ahlakını ihlal etmekle suçlandı.

Eşi Ahmed Moussa ile küvette oturduğu anların görüntülerini paylaşan Otaibiye takipçileri tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kamu ahlakını ihlal etmekten neden tutuklama emri çıkarılmıyor?" diye sorarken; bazıları da "Şöhret ve para insanları küçük düşürür" dedi.