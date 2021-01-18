Fransa 1 milyon Kovid-19 aşı hedefine ocak ayı sonunda ulaşmayı planlıyor

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) tarafından yayımlanan raporda, virüsün daha hızlı yayılan İngiltere mutasyonunun şubat sonu ile mart ortasında ülkede en hakim virüs olacağı belirtildi.

Raporda, ocak ayının ilk haftasında Fransa'da kaydedilen Kovid-19 vakalarının yüzde 1,4'ünün virüsün bu mutasyonunu taşıdığı, yeterli önlem alınmadığı takdirde haftalık hastaneye yatan vaka sayısının bir ay sonra salgının ilk dalgasında olduğu gibi 25 bini bulacağı kaydedildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Olivier Veran, İsere'deki bir aşı merkezine yaptığı ziyarette Fransa'nın 1 milyon aşı hedefine ocak sonunda ulaşılacağını kaydetti.

Veran 6,4 milyon Fransız'ı ilgilendiren aşı kampanyasının ikinci aşamasının başladığını ifade etti.

Kampanyanın ikinci aşaması bakımevinde yaşamayan 75 yaş üstü yaklaşık 5 milyon kişiyi de kapsıyor.

Ülkede şu ana kadar sadece bakımevi personeli ve sakinlerine aşı yapılıyordu.

Ayrıca bugün karaciğer yetmezliği ya da kanser gibi riskli hastalıkları bulunanlar da aşılanmaya başlanacak.

Fransa'da ilk aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana 422 bin 127 kişiye aşı yapıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son olarak 16 bin 642 artışla 2 milyon 910 bin 989'a yükseldi. 141 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı ise 70 bin 283'e çıktı.