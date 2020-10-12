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12.10.2020 - 16:01 | | İHA

Fransa Başbakanı Castex: 'Güçlü bir ikinci dalgadayız'

Fransa Başbakanı Jean Castex ülkesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında "güçlü bir ikinci dalgada" olduğunu açıkladı.

Fransa Başbakanı Castex: 'Güçlü bir ikinci dalgadayız'

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları rekor tazelerken Fransa Başbakanı Jean Castex'ten önemli bir açıklama geldi. Başbakan Castex salgının seyrine yönelik Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Güçlü bir ikinci dalgadayız" diyerek artık rahatlık olamayacağını ifade etti.

YENİ KISITLAMA SİNYALİ

Ülkede günlük vaka sayısında rekor kırılması ve toplam 734 bin 974 vakaya ulaşılmasını değerlendiren Başbakan Castex yeni kısıtlamalar getirilebileceğini bildirdi. Gerekirse bölgesel olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini dile getiren Başbakan Castex, "İkinci dalganın etkisine bağlı olarak müdahale araçlarımızı uyarlamamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Castex, durumun gidişatına göre gerekli kısıtlamaların getirileceğini ifade etti.

Fransa Başbakanı Castex, ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemediklerini belirterek bunun için hükümetin çalışacağını vurguladı.

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