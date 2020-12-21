Fransa da prensi sorgulamak istiyor

ABD’de finans milyarderi Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük kızların cinsel istismara uğradığı küresel bir seks ağı kurmak suçlamasıyla tutulduğu cezaevinde geçen yıl intihar etmişti. Jeffrey Epstein’in suç ortağı olduğu bildirilen eski sevgilisi Ghaslaine Maxwell de geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanmıştı. Epstein ile seks ağında bağlantısı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Fransız mankenlik ajansı MC2’nin kurucusu Jean-Luc Brunel de geçen çarşamba günü Paris’teki havalimanında Afrika’ya gitmek isterken gözaltına alınmıştı. ABD’li mağdurlardan Virginia Roberts Giuffre 18 yaşından küçük bir kızken Epstein’in “seks kölesi” olarak İngiliz Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını söylüyor. ABD’deki savcılık yetkilileri daha önce Prens Andrew’nun ifadesine başvurmak istemişti. Ama iddiayı reddeden ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ortanca oğlu olan Prens Andrew (60) ifade vermeye yanaşmamıştı.

Masaj odası iddiası

Virginia Roberts Giuffre’nin 16 - 19 yaşları arasındayken Brunel ile de birkaç kez cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürmesi, Prens Andrew’un Fransa’daki soruşturma dosyasında da yer almasına neden oldu. Fransız savcılar da prensi sorgulamak istiyor. Prensin bu talebe ne cevap vereceği ise henüz belli değil. Prens Andrew’nun Brunel’in cinsel istismara maruz bıraktığı kişilerle ilişkisi olduğu öne sürülüyor. Bir Fransız kaynak da Prens Andrew’nun Epstein’ın Paris’teki evini “çeşitli nedenlerle” ziyaret ettiği iddiasında bulundu. Brunel’in 8 milyon sterlinlik lüks dairesinde de iddiaya göre çıplak genç kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir masaj odası bulunuyor. Fransa’da Ağustos ayında başlayan soruşturmayı yürüten bir yetkili, “Epstein ile yıllarca temasta olan Prens Andrew’nun görüşleri soruşturmamız için çok önemli. Kendisine ifade vermesi için resmi tebliğ gönderilmesi gündemde” dedi.

Müebbet hapis alabilir

Jeffrey Epstein’ın seks ağının Fransa’daki ayağı olduğu iddia edilen model ajansı kurucusu Jean-Luc Brunel (74) geçen hafta Paris’te gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Brunel’in çocuk istismarı, cinsel amaçlı çocuk tacirliği ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı. Cinsel istismar ağında nüfuzlu kişiler tarafından kullanılan ve reşit olmayan kızların da aralarında bulunduğu binden fazla modeli Jeffrey Epstein’a götürdüğü öne sürülen Brunel’in davanın kritik isimlerinden olduğu belirtildi. Söz konusu suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezası alabileceği konuşulan Brunel’in yeni yıla kadar gözaltında tutulacağı bildirildi.