Fransa'da 1 günde 26 bin 395 kişi koronavirüsten öldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.