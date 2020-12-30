30.12.2020 - 23:13 | | AA
Fransa'da 1 günde 26 bin 395 kişi koronavirüsten öldü
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.