MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda 4 yeni gözaltı!
ABONE OL
03.11.2020 - 15:25 | | AA

Fransa'da 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda 4 yeni gözaltı!

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Fransa'da 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda 4 yeni gözaltı!

Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ülkenin Val d'Oise bölgesinde söz konusu saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bunlardan birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyle temasta olmakla suçlandığı bildirildi.

Gözaltı süresi devam eden bu kişinin İtalya'dan Fransa'ya saldırının şüphelisiyle birlikte geldiği aktarıldı.

Bu arada, hastanede tedavisi süren şüphelinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, bu nedenle yaralı olarak yakalanan kişiye müdahale eden sağlık görevlilerine Kovid-19 testinin yaptırılacağı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin daha önce 6 kişi gözaltına alınmış ve 5'i sonradan serbest bırakılmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Fransa genelinde ise terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

AK Parti'den 18. yıl videosuKuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'100 yılda bir olan felaket bizi vurdu'

'100 yılda bir olan felaket bizi vurdu'

Sıradaki Haber