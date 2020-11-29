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29.11.2020 - 22:43 | | AA

Fransa'da Afrika kökenli müzisyeni darbeden polisler mahkemeye sevk edildi

Paris Cumhuriyet Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, "Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN)" sorgulamaları yapılan polislerin Paris Adli Mahkemesine sevk edildiğini bildirdi.

Fransa'da Afrika kökenli müzisyeni darbeden polisler mahkemeye sevk edildi

 

Polislerin sorguları sırasında şiddeti itiraf ettiklerini belirten Heitz, kendilerini Zecler'i zapt etmek için bu yola başvurmakla savunduklarını kaydetti. 

Heitz, polislerden üçünün "toplu olarak ve silahlarla iradi bir şekilde ırkçı şiddete başvurdukları gerekçesiyle" tutuklu yargılanmasını istediğini aktardı. 

Olaya sonradan göz yaşartıcı kapsül atarak müdahalede bulunan 4'üncü polisin görevini yapmasının yasaklanmasını istediğini belirten Heitz, bu kişinin adli denetim altında tutulmasını talep ettiğini de vurguladı.

 POLİSLER ZECLER'İ 20 DAKİKA DARBETTİ 

21 Kasım Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde genç müzik yapımcısı Zecler, stüdyosuna girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memurunun şiddete maruz kalmıştı. 20 dakika boyunca polislerin darbettiği Zecler'in imdat çığlıklarını duyan komşuları, ofisin arka kapısından yardıma gelmişti. Komşularını gören polisler, Zecler'i bırakarak stüdyodan çıkmış ve takviye ekip çağırmıştı. Gelen ekipten bir polis memuru içeriye biber gazı kapsülü fırlatarak Zecler'in çıkmasını sağlamıştı. 

Karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulan Zecler'e yönelik güvenlik kamerası görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Paris savcılığı Zecler'i serbest bırakmıştı. 4 polis memuru ise tepkiler üzerine şiddete başvurmaktan görevden uzaklaştırmıştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan Zecler'e saldırı görüntülerinin kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıklamıştı. 

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor. Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor. 

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex de tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı. 

 

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