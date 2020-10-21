21.10.2020 - 07:00 |
Fransa’da bir cami daha kapatılıyor
Fransa’nın başkenti Paris’in Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde, öğrencilerine dini içerikli karikatürler göstermesi nedeniyle, geçtiğimiz Cuma günü Çeçen uyruklu Abdullah Anzarov tarafından kafası kesilerek öldürülen Samuel Paty adlı öğretmeni hedef gösteren bir caminin, geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
Paris’in kuzeydoğusundaki Pantin’de bulunan Büyük Camii’nin 6 aylığına kapatıldığı bildirildi. Seine-Saint-Denis bölgesel yönetimi yaptığı açıklamada, terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla kapatılan caminin Facebook sayfasında, öldürülmeden önce öğretmen Paty’yi hedef gösteren bir video yayımlandığı belirtildi. Camiyi yöneten imam Muhammed Henniche, öldürülmeden önce nefret kampanyasına uğradığı ortaya çıkan Paty ile ilgili videoyu yayımlamış
olmaktan dolayı “pişmanlık” duyduklarını dile getirmişti.