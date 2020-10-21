MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa’da  bir cami daha kapatılıyor
ABONE OL
21.10.2020 - 07:00 |

Fransa’da  bir cami daha kapatılıyor

Fransa’nın başkenti Paris’in Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde, öğrencilerine dini içerikli karikatürler göstermesi nedeniyle, geçtiğimiz Cuma günü Çeçen uyruklu Abdullah Anzarov tarafından kafası kesilerek öldürülen Samuel Paty adlı öğretmeni hedef gösteren bir caminin, geçici olarak kapatıldığı açıklandı.

Fransa’da  bir cami daha kapatılıyor

Paris’in kuzeydoğusundaki Pantin’de bulunan Büyük Camii’nin 6 aylığına kapatıldığı bildirildi. Seine-Saint-Denis bölgesel yönetimi yaptığı açıklamada, terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla kapatılan caminin Facebook sayfasında, öldürülmeden önce öğretmen Paty’yi hedef gösteren bir video yayımlandığı belirtildi. Camiyi yöneten imam Muhammed Henniche, öldürülmeden önce nefret kampanyasına uğradığı ortaya çıkan Paty ile ilgili videoyu yayımlamış
olmaktan dolayı “pişmanlık” duyduklarını dile getirmişti.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 bin 96 sürücü belgesine el konuldu

2 bin 96 sürücü belgesine el konuldu

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

Her şey bir anda oldu! Antrenman yaptığı sırada...

Her şey bir anda oldu! Antrenman yaptığı sırada...

Sıradaki Haber