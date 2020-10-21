Fransa’da  bir cami daha kapatılıyor

Paris’in kuzeydoğusundaki Pantin’de bulunan Büyük Camii’nin 6 aylığına kapatıldığı bildirildi. Seine-Saint-Denis bölgesel yönetimi yaptığı açıklamada, terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla kapatılan caminin Facebook sayfasında, öldürülmeden önce öğretmen Paty’yi hedef gösteren bir video yayımlandığı belirtildi. Camiyi yöneten imam Muhammed Henniche, öldürülmeden önce nefret kampanyasına uğradığı ortaya çıkan Paty ile ilgili videoyu yayımlamış

olmaktan dolayı “pişmanlık” duyduklarını dile getirmişti.