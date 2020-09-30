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30.09.2020 - 21:50 | | AA

Fransa'da corona virüs kabusu sürüyor

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da corona virüs kabusu sürüyor

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 956'ya ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 845 artışla 563 bin 535'e yükseldiği ülkede, 1238'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 590 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 470 artarak 96 bin 797'ye yükseldi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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