MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da corona virüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi
ABONE OL
06.08.2020 - 21:15 | | AA

Fransa'da corona virüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 312'ye çıktı.

Fransa'da corona virüs ölümleri 30 bin 312'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1604 artışla 222 bin 350'ye yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 312'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 390'ı yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 60 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 artarak 82 bin 460 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar artışa geçerken, salgın hızla yayılmaya devam ediyor.

Dışarda sosyal mesafe gözetilemediği durumlarda maske kullanımı tavsiye ediliyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbaharda veya kışın ikinci dalganın yaşanmasından endişe ettiğini belirtmişti.

Üniversiteler açılıyor

Yüksek Öğrenim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan üniversiteler, eylül ayında açılacak.

Açıklamada, üniversitelerde maske kullanımı şiddetle tavsiye edildi.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin: “Covid-19 ile mücadele Türkiye’de son derece iyi durumda”Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, “Hükümetimizin aldığı tedbirler ve bakanlıklarımızın uygulama ve vatandaşımızın desteğiyle, Covid-19 ile mücadele Türkiye’de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergileniyor” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı - 6 Ağustos Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı - 6 Ağustos Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

3 renkteki dumanların anlamı ne?

3 renkteki dumanların anlamı ne?

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında eski kurmay yarbay savunma yaptı

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında eski kurmay yarbay savunma yaptı

Sıradaki Haber