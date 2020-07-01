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01.07.2020 - 22:06 | | AA

Fransa'da corona virüs ölümleri devam ediyor

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 861'e çıktı.

Fransa'da corona virüs ölümleri devam ediyor

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 918 artışla 202 bin 70'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 582'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 336 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 275 artarak 76 bin 549'a yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 84 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 861'e çıktı.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir''Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
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