Fransa'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 767 artışla 189 bin 849'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1163'ü yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 101 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 57 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 544 artarak 69 bin 976'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 65'e ulaştı.