MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da göçmenler gösteri düzenledi
ABONE OL
19.12.2020 - 03:28 | | AA

Fransa'da göçmenler gösteri düzenledi

Fransa'da binlerce göçmen, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60'tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Fransa'da göçmenler gösteri düzenledi

Paris'teki Richelieu-Drouot Meydanı'nda toplanan eylemciler, Paris Belediyesi binasının çevresine kadara yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığın belediyeye yaklaşmasına izin vermedi.

Kendilerine oturum izni ve konut imkanı verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Marsilya, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes ve Bordeaux gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Gösterilerin organizatörleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, göçmenlere yönelik hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

Göçmenler daha önce 3 kez, Paris başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlemişti.

Fransada göçmenler gösteri düzenledi

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Film gibi kovalamaca! 3 kişi yakalandı

Film gibi kovalamaca! 3 kişi yakalandı

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymadı! Polise çarpıp kaçtı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet