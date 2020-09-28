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28.09.2020 - 22:15 | | AA

Fransa'da günlük vaka sayısı 5 binin altına indi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 70 vaka tespit edildi.

Fransa'da günlük vaka sayısı 5 binin altına indi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 5 binin altına indi.

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 70 artışla 542 bin 639'a yükselirken, virüs nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 808'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,5'e yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 69 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 780'i yoğun bakımda yatıyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Mardin'e şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
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