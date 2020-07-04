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04.07.2020 - 07:00 |

Fransa’da hükümet topluca istifa etti

Ülkede yeni tip koronavirüs sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle sıkça eleştirilen Fransa hükümeti, dün Başbakan Edouard Philippe başta olmak üzere topluca istifa etti.

Fransa’da hükümet topluca istifa etti

Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Philippe’in kendisi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunduğu, istifanın kabul edildiği belirtildi.

Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede bu istifanın, birkaç haftadır beklendiği kaydediliyor. Nitekim tepkilerin odağına yerleşen Başbakan Philippe ve bakanlar hakkında 60’tan fazla suç duyurusu yapıldığı hatırlatılıyor. Bununla birlikte görevdeki son iki yılında yeniden popülerlik kazanmak için yerel seçimlere umut bağlayan Cumhurbaşkanı Macron ise, sandıkta hezimete uğramış, Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi hiçbir büyük şehirde kazanamamıştı. Bununla birlikte Philippe’in popülerliğinin, Macron’dan fazla olduğu yorumlarına da rastlamak mümkün.

Bu arada Philippe’in yerine gelecek isim de belli oldu. Başbakanlık görevine, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin süreci yöneten Jean Castex atandı. 2008’de ülkenin güneyindeki Prades semtinin belediye başkanlığını yapan Castex, Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

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