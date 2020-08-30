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30.08.2020 - 22:13 | | AA

Fransa'da kabus sürüyor! 1 günde 5 bin 413 yeni vaka

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.

Fransa'da kabus sürüyor! 1 günde 5 bin 413 yeni vaka

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Giresun'da selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Variyenli için tören düzenlendiGiresun'da meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli için Giresun İl Jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'ndan toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.
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