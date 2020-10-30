Fransa’da kiliseye saldırı!

Fransa’da sular durulmuyor. Başkent Paris’te bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından dün de Nice kentinde bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saatler sonra Avignon kenti ve Fransa’nın Cidde Konsolosluğu’nda da saldırılar gerçekleşti.

Saldırı Nice’teki Notre Dame Kilisesi içinde gerçekleştirildi. Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi. Fransız medyası, öldürülen diğer iki kişiden birinin de başı kesilerek can verdiği belirtildi.

Bir kişi kiliseden ağır yaralı olarak çıktı ancak yapılan müdahalede kurtarılamadı. Saldırının terör saldırısı olarak değerlendirildiği açıklandı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, saldırganın yakalandığını belirtirken, yaşananların “terör saldırısına işaret ettiğini” belirtti. Estrosi, polis müdahalesinde yaralanan şüphelinin bu sırada ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığını savundu.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Nice’te gerçekleştirilen saldırıdan saatler sonra, bu kez Avignon kentinde ve Fransa’nın Cidde Konsolosluğu’nda da saldırılar vardı. Avignon’da yoldan geçenlere ve devriye gezen polis aracına silah doğrultan bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fransa’nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği de yazılı açıklamasında, Cidde Konsolosluğu’nda bir

görevliyi bıçakla yaraladığı belirtilen saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Başbakan Jean Castex, terörle mücadele planını ülke genelinde “acil saldırı” seviyesine getirdi. Hükümet, gerekirse yollar ve metroları kapatılabilecek, eğitime ara verebilecek

AVRUPA’DAN DAYANIŞMA MESAJI





Saldırılar Fransa’da şok etkisi yaratırken, dün yaşanan olaylara Avrupa Birliği (AB), NATO ve Avrupa ülkelerinden de kınama geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Nice’teki çirkin ve acımasız saldırıyı kınıyorum. Tüm kalbimle Fransa’nın yanındayım” dedi. Von der Leyen, tüm Avrupa’nın Fransa ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Barbarlık ve fanatizme karşı birlik içinde ve kararlı şekilde duruyoruz” mesajını paylaştı.

AB Konsey Başkanı Charles Michel de Fransa ve Fransız halkının yanında durduklarını ifade etti. Saldırıyı kınayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Nefretin toplumlarımızda yeri olamaz. NATO, müttefik Fransa ile birliktedir” paylaşımını yaptı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, “Nice’te bir kilisede yaşanan korkunç cinayetler karşısında derinden sarsıldım... Bu zor zamanlarda Almanya olarak Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz” derken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da olaya tepki gösterdi ve Fransa’nın yanında olduklarını kaydetti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ise kilisede düzenlenen saldırının “sevgiye ölüm bulaştırdığını” ifade ederek, Papa Françesko’nun kurbanlar için dua ettiğini dile getirdi.

ANKARA KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrindeki, “Notre-Dame de Nice” Kilisesi içinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak Nice şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından paylaşımında, “Nice’deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken, “Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz... Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Fransa’nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız, şartsız kınıyoruz. Böylesi

bilinçsiz bir şiddetin İslam ile de Müslümanlar ile de hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı İngilizce açıklamada, İslam’ın terörle anılamayacağını vurgularken, “Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İslam, insanın dinini, canını, aklını, neslini ve malını koruma altına almıştır. Fransa’da bir kilisede insanları hedef alan vahşi saldırıyı kınıyorum” dedi.