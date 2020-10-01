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01.10.2020 - 22:26 | | AA

Fransa'da korkutan gelişme! Hızını artırdı...

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 970 vaka belirlendi.

Fransa'da korkutan gelişme! Hızını artırdı...

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 19'a ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 13 bin 970 artışla 577 bin 505'e yükseldiği ülkede, 1265'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 652 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 474 artarak 97 bin 271'e yükseldi.

Salgın büyük kentlerde daha hızlı yayılıyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında salgının, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse ve Saint-Etienne gibi büyük kentlerde daha hızlı yayıldığını ve hasta sayısının yüksek olduğunu belirtti.

Virüsün artık her grup yaş aralığında dolaştığı uyarısında bulunan Veran, salgının durumunun kötüleştiği ve sağlık sisteminin riskte olduğu bir aşamada olunduğunu söyledi.

Veran, başkent Paris ve çevresinde pazartesiden itibaren "maksimum alarm" seviyesine geçilebileceğini söyledi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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