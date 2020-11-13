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13.11.2020 - 23:08 | | AA

Fransa'da koronavirüste son durum! Testlerin pozitif çıkma oranı...

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 456 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da koronavirüste son durum! Testlerin pozitif çıkma oranı...

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 23 bin 794 artışla 1 milyon 922 bin 504'e çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 ve son 3 günde 476 kişi yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 43 bin 892'ye ulaştı.

Hastanelerde 4 bin 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 707 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 201 artışla 137 bin 155'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 17,7 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti. Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ile 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.

 

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan hasta otogarda yakalandı!Mersin Anamur ilçesinde yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkan sonucunu beklemeden hastaneden ayrılan İsmail Ö. Anamur Otogarı'nda yakalandı.
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