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29.06.2020 - 00:02 | | AA

Fransa'da Macron'a büyük şok! Ağır yenilgi aldı...

Son dakika haberine göre, Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Fransa'da Macron'a büyük şok! Ağır yenilgi aldı...

Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması sona erdi. İkinci turda 16,5 milyon seçmen yaklaşık 5 bin belediyenin yöneticilerini belirledi. İlk ve ikinci turda toplamda 34 bin 967 belediye başkanı ve yardımcıları seçildi.

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ikinci turunda, ilk turda olduğu gibi LREM ülkedeki büyük şehirleri kaybetti. Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Besançon ve Marsilya'da seçimi kazandı.

Başbakan Edouard Philippe, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazandı.

Paris'te Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Rachida Dati, yüzde 33,8 ile ikinci sırada ve LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yüzde 13,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Perpignan'da aşırı sağcı Marine Le Pen'in liderlik yaptığı Ulusal Birlik Partisinin (RN) adayı Louis Aliot, yüzde 52 oy alarak belediye başkanı seçildi.

 

Kayıp İkranur'u arama çalışmalarının gece boyunca devam edecekGiresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde ikamet eden 2013 doğumlu İkra Nur Tirsi'nin 6 yaşlarındaki kardeşi ve kuzeni ile oyun oynamak üzere çıkıp, akşam saatlerine doğru evlerine dönmemesi üzerine aile ve komşular tarafından aramalara başlandığı belirtildi.
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