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31.10.2020 - 00:42 | | AA

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili ikinci kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde önceki gün düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili ikinci kişi gözaltına alındı.

Fransa'da Nice'deki saldırıyla ilgili ikinci kişi gözaltına alındı

 

Fransız basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, bir kişinin Nice'de Notre-Dame Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıdan bir gün önce saldırganla görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 

Saldırıya ilişkin dün 47 yaşındaki bir kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti. 

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti. 

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi. 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, "Sentinelle" (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan asker sayısının ibadethaneler ile okulların güvenliğinin artırılacağını bildirmişti.

 

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