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30.06.2020 - 22:16 | | AA

Fransa'da ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 843'e çıktı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 541 artışla 201 bin 152'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 602'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 536 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 76 bin 274'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 83 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 843'e çıktı.

Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik aşı için 2022 tarihini işaret ettiSağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşı için öngörülen süre 2022 gibi duruyor. Biz tabi inşallah o dönemlere kalmayız." dedi.
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