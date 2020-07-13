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13.07.2020 - 23:15 | | AA

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 29'a çıktı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 29'a yükseldi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 288 artışla 206 bin 192'ye ulaştı.

Son 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 29'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 492'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 983 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda olan hasta sayısı 96 gündür düşüyor.

Otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptıİstanbul Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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