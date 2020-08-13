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13.08.2020 - 22:43 | | AA

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 388'e yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e çıktı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 388'e yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 669 artışla 232 bin 13'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 388'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 374'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 864 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 191 artarak 83 bin 663'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Ayrıca 4-10 Ağustos'ta 608 bin 641 Kovid-19 testi yapıldı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Angers'de maske zorunluluğu

Fransa'nın Angers kentinin merkezinde, valiliğin kararıyla açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Ülkede günlük vaka sayılarının artması nedeniyle çok sayıda şehirde maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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