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20.10.2020 - 07:00 |

Fransa’da operasyon kapsamı genişletildi!

Fransa’da geçen hafta bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından radikal İslamcılara yönelik başlatılan geniş çaplı operasyonların süreceği ve çok sayıda Müslüman derneğin kapatılacağı açıklandı.

Fransa’da operasyon kapsamı genişletildi!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız polisince “düzinelerce İslamcı militanın evinin basıldığı” bilgisi verildi. Bakan ayrıca, öğretmenin öldürülmesinin ardından internet ortamında nefret söylemi içeren paylaşımlara ilişkin olarak da 80’den fazla soruşturma açıldığını belirtti. Soruşturmaların merkezinde “Baraka City” isimli Müslüman sivil toplum örgütü ve “İslamofobiye karşı kolektif” (CCIF) isimli kurumun olduğu kaydediliyor.

BFMTV’nin haberine göre önceki gün savunma konseyini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Fransa’da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacak. Korku taraf değiştirecek” dedi.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, Çeçen asıllı saldırganın, öğretmen Samuel Paty hakkında bilgi almak için videoyu paylaşan ailelerle iletişime geçtiği ortaya çıktı.

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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