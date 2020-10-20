Fransa’da operasyon kapsamı genişletildi!

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız polisince “düzinelerce İslamcı militanın evinin basıldığı” bilgisi verildi. Bakan ayrıca, öğretmenin öldürülmesinin ardından internet ortamında nefret söylemi içeren paylaşımlara ilişkin olarak da 80’den fazla soruşturma açıldığını belirtti. Soruşturmaların merkezinde “Baraka City” isimli Müslüman sivil toplum örgütü ve “İslamofobiye karşı kolektif” (CCIF) isimli kurumun olduğu kaydediliyor.

BFMTV’nin haberine göre önceki gün savunma konseyini toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “Fransa’da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacak. Korku taraf değiştirecek” dedi.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, Çeçen asıllı saldırganın, öğretmen Samuel Paty hakkında bilgi almak için videoyu paylaşan ailelerle iletişime geçtiği ortaya çıktı.