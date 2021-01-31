Fransa’da sapkın partiye baskın! 92 kişi yakalandı

Collegien'de gerçekleşen olayda bölge sakinleri, bir depoya giden arabaları görünce şüphelenip polisle iletişime geçti. 21.00 civarında bölgeye intikal eden polis ekipleri, deponun dışında yakaladıkları 11 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 135 euro (yaklaşık 1200 TL) para cezası verdi.

Polisin depo için arama emri çıkarması iki saat sürdü. Emrin gelmesiyle birlikte içeri giren polis ekipleri, sokağa çıkma yasağının ve Kovid-19 önlemlerinin çiğnenmesi sebebiyle 81 kişiye daha para cezası verdi. Partideki içkilere; ses ve ışık teçhizatına el konuldu.

Fransız polisinden bir dedektif "Etkinlik sokağa çıkma yasağını ihlal ediyordu. Maskeler ve sosyal mesafeyle ilgili de sorunlar vardı. Partiye katılanlar polisle işbirliği yaptı. Polis hiçbir direnişle karşılaşmadı" dedi.

Daily Mail'in haberine göre, partinin organizatörü olduğu düşünülen üç kişi, baskından kısa süre sonra tutuklandı.

Fransa'da grup seks yetişkinlere yasal. Ancak olayla ilgilenen hakim, partiye katılanlara virüslerin yayılımıyla ilgili bilgiler de içeren temel cinsellik eğitimi verilmesini tavsiye etti.

FRANSA'DA YILBAŞINDA 2500 KİŞİLİK PARTİ

Fransa'da yaklaşık 2500 kişinin katıldığı yılbaşı partisi düzenlenmişti. Polisin partiyi dağıtması iki gün sürmüş, partiye katılanlar polise taş ve şişelerle saldırmıştı. Çıkan olaylarda üç polis memuru yaralanırken her bir katılımcıya 135 euro para cezası verilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe