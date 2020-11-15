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15.11.2020 - 22:52 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 302 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında, son 24 saatte, hastanelerde 302 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 302 kişi öldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük ölü sayısı 2 gündür düşüyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 302 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 548'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 228 artışla 1 milyon 981 bin 827'ye çıktı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 390 kişiden 2 bin 761'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,9 oldu.

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