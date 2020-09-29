MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABONE OL
29.09.2020 - 22:15 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 kişiye yeni tip corona virüs (covid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 51 Kovid-19 vakası tespit edildi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 59 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 8 bin 51 artışla 550 bin 690'a yükseldiği ülkede, 1204'ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 500 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 553 artarak 96 bin 327'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,6'ya ulaştı.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı!Diyarbakır'da 2017'de R.S.'yi öldürmek suçundan aranan şüpheli M.M., Yenişehir ilçesinde saklandığı evde, üzerinde kardeşi adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor! Sayı 171'e çıktı

Sıradaki Haber