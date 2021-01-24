Fransa'da son durum! 23 bin 924 yeni vaka

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatteÂ 321Â kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyleÂ virÃ¼s kaynaklÄ±Â can kaybÄ± 72Â bin 877'ye Ã§Ä±ktÄ±.Â

VirÃ¼s tespit edilen kiÅŸiÂ sayÄ±sÄ± 23Â bin 924 artÄ±ÅŸla 3Â milyon 35 bin 181'eÂ yÃ¼kseldi.

Hastanelerde 2Â bin 896'sÄ±Â yoÄŸun bakÄ±mda olmak Ã¼zereÂ 25Â bin 908 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.Â

Ä°yileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 903 artÄ±ÅŸla 216Â bin 725'eÂ ulaÅŸÄ±rkenÂ Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±kma oranÄ±Â yÃ¼zde 7,1'eÂ yÃ¼kseldi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 27 AralÄ±k 2020'denÂ bu yana Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 1 milyon 8 bin 720'yeÂ Ã§Ä±ktÄ±.

HÃ¼kÃ¼met,Â ay sonuna kadar 1 milyon kiÅŸiye aÅŸÄ± yapmayÄ± hedeflemiÅŸti. DiÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinin aksine aÅŸÄ± kampanyasÄ±Â baÅŸlarda yavaÅŸ ilerlediÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilere maruz kalan hÃ¼kÃ¼met,Â aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.Â