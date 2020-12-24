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24.12.2020 - 00:30 | | AA

Fransa'da son durum... Hala düşüş yok

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 278 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 929 yeni vaka görüldü.

Fransa'da son durum... Hala düşüş yok

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son günlerde günlük Kovid-19 vaka ve virüs kaynaklı can kaybı sayısında düşüş gözlenmiyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 929 artışla 2 milyon 505 bin 875'e yükselirken Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 278 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 61 bin 978'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 710'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 884 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1214 artışla 187 bin 272'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,3'e indi.

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