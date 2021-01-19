Fransa’da tartışmalı tüzük kabul edildi

“İslam’ın Fransa’nın değerleriyle uyumlu olması, İslam’ın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasının reddi, devletlerin Fransa’da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği”, tüzüğün önemli maddeleri arasında yer alıyor. Tüzükte kadınlara yönelik sünnet, kızların zorla evlendirilmesi ve gelinler için bekaret sertifikası gibi uygulamalar eleştiriliyor. Irkçılık ve Musevi düşmanlığına karşı çıkılan tüzükte, camilerde yabancı ülkelerin rejimlerinin savunulmasına yönelik milliyetçi vaazlar verilmesi de eleştiriliyor. Belgede, “camilerin yabancı rejimleri savunan milliyetçi söylemler yaymak için kurulmadığı” uyarısı da yer alıyor.

Başörtüsü tepkisi

Bu arada Fransa’da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, “5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum” ifadelerini kullandı. Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, “5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum” dedi.