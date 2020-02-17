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17.02.2020 - 03:44 | | AA

Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu

Fransa'da Sağlık Bakanlığı görevine, Agnes Buzyn'in gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) Paris Belediye Başkan Adayı olmasının ardından Olivier Veran getirildi.

Fransa'da yeni Sağlık Bakanı Olivier Veran oldu

 

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, milletvekili Veran'ın, Buzyn'in yerine Sağlık Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Eski Hükümet Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir isim olan Benjamin Griveaux, kendisinin cinsel içerikli fotoğraflar ve telefon mesajlaşmaların internette paylaşılmasının ardından LREM'in Paris Belediye Başkan Adaylığından çekilmişti. Bunun üzerine Agnes Buzyn, LREM'in Paris Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklamıştı.

Griveaux'nun cinsel içerikli fotoğraflarını ve telefon mesajlarını internette paylaşan Rus sanatçı Piotr Pavlenski ve kız arkadaşı Alexandra de Taddeo dün gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Griveaux'nun söz konusu paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Rus sanatçı Pavlenski'nin, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhalifi olarak bilindiği ve 3 yıl önce Fransa'ya sığındığı belirtilmişti.

Piotr Pavlenski, Paris'teki Merkez Bankası binasının kapılarını ateşe verdiği gerekçesiyle geçen yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta iki turlu yerel seçimler yapılacak. Benjamin Griveaux, geçen yıl hükümet sözcülüğü görevinden ayrıldıktan sonra LREM tarafından Paris Belediye Başkan Adayı gösterilmişti.

Otomobil ile çarptıkları kişi ölünce su kuyusuna atmışlarKonya'nın Ilgın ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye otomobil çarptığı, cesedinin de su kuyusuna atıldığı belirlendi.
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