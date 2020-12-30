30.12.2020 - 07:00 |
Fransa’dan Hafter’e çağrı
Fransa, Libya’nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter’i “düşmanlıkların yeniden başlamasından kaçınmaya ve siyasi bir çözüme odaklanmaya” çağırdı.
Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, “Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden ayrılmasını ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı. Libya’nın 69’uncu bağımsızlık günü töreninde açıklama yapan Hafter, Libya’daki Türk güçlerine yönelik tehditte bulunmuştu.
Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.