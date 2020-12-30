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30.12.2020 - 07:00 |

Fransa’dan Hafter’e çağrı

Fransa, Libya’nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter’i “düşmanlıkların yeniden başlamasından kaçınmaya ve siyasi bir çözüme odaklanmaya” çağırdı.

Fransa’dan Hafter’e çağrı

Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, “Libya için askeri bir çözüm yok. Öncelik, yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden ayrılmasını ve Birleşmiş Milletler’in gözetiminde siyasi sürecin devam etmesini sağlayan 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşmasının uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı. Libya’nın 69’uncu bağımsızlık günü töreninde açıklama yapan Hafter, Libya’daki Türk güçlerine yönelik tehditte bulunmuştu.

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