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01.06.2020 - 14:09 | | DHA

Fransa'dan kritik corona virüs açıklaması: Salgın Avrupa’ya Kasım ayında gelmiş olabilir

Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından corona virüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

Fransa'dan kritik corona virüs açıklaması: Salgın Avrupa’ya Kasım ayında gelmiş olabilir

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından corona virüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.

2 BİN 500 RÖTGEN DE KORONAVİRÜS BULGUSU

Dr. Schmitt ve ekibinin 16 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilen göğüs filmlerini analizi sırasında yaklaşık 2 bin 500 röntgende koronavirüs bulgularına benzer bulgular rastlandığı ifade edildi. Sonuçların henüz çıkarılamayacağını ve ekibinin virüsün yayılmasını haritalamak için Ekim'e kadar uzanan X-ışınlarına bakacağını söyleyen Dr. Schmitt , “Geleceği ancak geçmişi anlarsak yönetebiliriz. Bugün bu salgını açıkça anlamıyoruz. Bu hükümetin yönetim stratejisini tamamen değiştirebilir” dedi.

 

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