MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'dan Putin-Macron görüşmesini sızdıran gazeteler hakkında soruşturma
ABONE OL
26.09.2020 - 09:45 | | AA

Fransa'dan Putin-Macron görüşmesini sızdıran gazeteler hakkında soruşturma

Fransa'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini yayımlayan gazeteler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'dan Putin-Macron görüşmesini sızdıran gazeteler hakkında soruşturma

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan soru-cevap kısmında bir gazeteci, Bakanlığın, Fransız gazetelerinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Putin ile Macron arasındaki telefon görüşmesinin detaylarının yayımlaması hakkındaki görüşünü sordu.

Bakanlık tarafından soruya verilen yazılı cevapta, "İç meselelere ait gizli belgelerin sızdırılması kabul edilemez. Bu nedenle yorum yapmaktan kaçınıyoruz. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı (Macron) Rusya ile ilgili tüm meseleleri, özellikle güvenliğimizi etkileyen konuları diyalog yolu ve açık yüreklilikle çözmeyi hedefliyor, öyle de devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rus basını ise soruşturmanın Le Monde hakkında başlatıldığını yazdı.

Putin ve Macron, 14 Eylül'de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberinde, Putin'in "Noviçok" kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya'nın, Navalnıy meselesine dahil olduğu senaryo üzerinde durulması gerektiğini vurguladığını iddia etmişti.

NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Omsk'tan özel bir uçakla 22 Ağustos'ta Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti. Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy'ın, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edildiği bildirilmişti.

 

Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandıGiresun Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda bulaş riski oluşturması nedeniyle yürürken sigara içilmesini yasakladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İŞKUR'dan TYP sonuçları için açıklama geldi mi? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR'dan TYP sonuçları için açıklama geldi mi? TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 2020 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber