MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'nın Bordeaux şehrinde şiddetli patlama!
ABONE OL
06.02.2021 - 13:06 |

Fransa'nın Bordeaux şehrinde şiddetli patlama!

Son dakika haberine göre, Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fransa'nın Bordeaux şehrinde şiddetli patlama!

AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, sabah saatlerinde Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentindeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamada üç kişi yaralanırken, iki kişini de kayıp olduğu bildirildi.

Polis, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniyor. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği binanın çökeceğinden korktuğu için olay yerine acil servisler gönderildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan bir gazeteciye göre, patlamadan kaynaklanan şok dalgaları, binanın bulunduğu tüm mahallede hissedildi. Patlamada yakınlardaki dükkanların camları kırıldı. 

Fransanın Bordeaux şehrinde şiddetli patlama

    Gören telefona sarıldı! Vatandaşlar merakla izlediAvcılar'da 61 yıl önce dikilen yüksek enerji taşıyan dev elektrik direklerinin sökümü vatandaşlar tarafından merakla izlendi. Denizköşkler Mahallesi’nde direğin sökümünü izleyen bir vatandaş; 'Bu anı bu dört gözle bekliyorduk. Kalkması çok iyi olacak. Bana biraz da Eyfel Kulesi’ni andırıyordu. Bu zamanda böyle bir şey kalmadı” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

    Son dakika! Beşiktaş'ta mahalle sakinlerini sokağa döken yangın

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Son Dakika Haberi: Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kızına şiddet uygulayan kadına büyük tepki...

    Son Dakika Haberi: Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Kızına şiddet uygulayan kadına büyük tepki...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet