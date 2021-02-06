06.02.2021 - 13:06 |
Fransa'nın Bordeaux şehrinde şiddetli patlama!
Son dakika haberine göre, Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre, sabah saatlerinde Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentindeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamada üç kişi yaralanırken, iki kişini de kayıp olduğu bildirildi.
Polis, patlamanın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniyor. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği binanın çökeceğinden korktuğu için olay yerine acil servisler gönderildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan bir gazeteciye göre, patlamadan kaynaklanan şok dalgaları, binanın bulunduğu tüm mahallede hissedildi. Patlamada yakınlardaki dükkanların camları kırıldı.
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