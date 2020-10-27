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27.10.2020 - 07:00 | | AA

Fransa’ya tepki büyüyor

Fransa’da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler ve demeçler, Müslüman ülkelerde ciddi tepkilere yol açtı, boykot çağrıları yapıldı

Fransa’ya tepki büyüyor

Fransa’da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından yaşananlar, Müslüman ülkelerde tepkilere neden olurken, Fransa’ya yönelik boykot çağrıları yapıldı. Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi’yi cesaretlendirdiğini vurguladı. Bununla birlikte Pakistan’daki Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak rahatsızlık iletildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Hz. Muhammed’e yönelik hakaret ve saygısızlığın kabul edilemeyeceğini, Fransız hükümetinin Müslümanlara karşı tutumunun nefretin artmasına neden olduğunu bildirdi.

Irak, Suriye ve Yemen’de protesto gösterileri düzenlenirken, Fransız mallarına boykot çağrısı yapıldı. Filistin’deki gösterilerdeyse protestocular Türk bayrağı taşıdı. Filistin İslami Cihad Hareketi, yaptığı açıklamada Macron’un Müslümanların duygularını önemsememesinin, aşırılık ve ırkçılığı geliştirdiğini belirtti. Kuveyt’teki 70’den fazla perakende zincirinin üyesi olduğu Tüketici Kooperatifler Birliği, 23 Ekim’den itibaren raflarındaki tüm Fransız ürünlerinin kaldırıldığını
duyurdu. Katar Üniversitesi, “İslam dininin ve sembollerinin kasıtlı suistimali” gerekçesiyle Fransız Kültürü Haftası’nı süresiz ertelediğini duyurdu. Aynı şekilde, Katar’ın önde gelen perakende zincirleri, Fransız ürünlerinin raflardan kaldırılacağını duyurdu.

Suudilerden destek

Bu arada Suudi Arabistan’da Fransız süpermarket zincirinin boykot edilmesi çağrısı sosyal medyada en çok kullanılan ikinci etiket oldu. Buna karşın Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa, “Müslümanları azınlıkta oldukları ülkelerin uygulamalarına ses çıkarmamaya, yasalarına uymaya” çağırdı.

Libya’da ise Fransa ile ekonomik ilişkilerin durdurulması ve Fransız petrol deviyle yapılan petrol anlaşmasının feshedilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu. Lübnan’da hem sokaktan hem de dini otoritelerden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepkiler yükseldi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ifade özgürlüğü altında karikatürlerin yayınlanmasını ve “İslam’ı terörizmle ilişkilendirme hedefindeki yanıltıcı ve ayrımcı girişimleri” kınadı.

Macron: Pes etmeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslüman ülkelerde Fransız mallarına yönelik yapılan boykot çağrıları üzerine sosyal medya hesabından üç dilde açıklama yaptı. Macron, “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan önceki akşam yapılan açıklamadaysa “Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin, ülkenin ifade ve vicdan özgürlüğü konusundaki tutumunu çarpıttığı savunuldu.

Öte yandan ülkenin en büyük işveren örgütü Fransa Girişimcilik Hareketi (MEDEF), şirketlere, ‘boykota karşı direniş’ çağrısı yaptı. MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, federasyonun, hükümetin tutumunu desteklediğini söylerken, boykotun çapının şimdilik sınırlı kaldığını bildirdi.

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