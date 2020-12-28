Fransa’yı Bella fırtınası vurdu!

Bella fırtınası Fransa’da etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde ve merkezinde etkisini gösteren Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı. Hızı saatte 100 -120 kilometreyi bulan fırtına sahil kesiminde yüksek dalgalara sebep oldu. Ülkede 9 bölgede turuncu alarm verilirken yüksek rakımlı bölgelerde 70 santimetreye kadar kar bekleniyor.



Önemli hatlardan A89 ile A75 kara yolları trafiğe kapatıldı. Bazı bölgelerde donmalar nedeniyle yolların riskli olduğu bilgisi verildi.