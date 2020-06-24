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24.06.2020 - 20:06 | | AA

Fransız basınının tek taraflı haberleri tepki çekti

Türkiye tarafından gerçek dışı olduğu belirtilmesine rağmen "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının hala Fransız basınındaki bazı haberlerde tek taraflı olarak kullanılması tepki çekti.

Fransız basınının tek taraflı haberleri tepki çekti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından bizzat gerçek dışı olduğu açıklanmasına rağmen bazı Fransız basın yayın organlarında "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasına ilişkin haberler yer almaya devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerde sadece Fransız tarafının değerlendirmelerine yer verildiğine dikkati çekti.

İddiaların gerçek dışı olduğunun defalarca detaylarıyla birlikte anlatıldığını dile getiren yetkililer, başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının Fransız gemisine talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağladığını vurguladı.

Türk denizcilerinin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı NATO yetkililerinin teşekkür ettiğine işaret eden yetkililer, konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan fotoğraf ve videoların da yer aldığı belgelerin müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldığını anımsattı.

Yetkililer, tüm bu belgelere karşılık Fransa tarafından iddialarını kanıtlayan somut bir şey ortaya konulamamasına rağmen Fransız basınında tek taraflı haberlerin yer almaya devam etmesini eleştirdi.

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