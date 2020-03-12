MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransız Polinezyası'nda ilk corona virüs vakası tespit edildi
ABONE OL
12.03.2020 - 04:18 | | AA

Fransız Polinezyası'nda ilk corona virüs vakası tespit edildi

Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda, Fransa’dan dönen bir kişide ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Fransız Polinezyası'nda ilk corona virüs vakası tespit edildi

 

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Fransız Polinezyası Başkanı Edouard Fritch, ülkedeki ilk covid-19 vakasının hafta sonu Paris'ten dönen Fransız Polinezyası’nın Fransa Ulusal Meclisi üyesi Maina Sage’de tespit edildiğini açıkladı.

Başkan Fritch, Fransa’daki temasları sırasında virüse yakalanan Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ile görüşen Sage’nin evinde tecrit altında olduğunu söyledi.

Yeni tip corona virüsün yayılmasına karşı önlem alan Fransız Polinezyası, ülkeye giren yabancılardan Kovid-19 taşımadıklarını gösteren sağlık belgesi istiyor.

YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber