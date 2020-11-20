G-20 zirvesi öncesi Suudi tartışması

Washington Post gazetesi, G-20 ülkelerinin video konferans yöntemi ile Riyad’da yapılacak zirveye katılmalarına değinerek, “G-20 ülkeleri, Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor” eleştirisinde bulundu. Gazetenin baş yazısında, Suudi Arabistan rejiminin son iki yıldır Yemen’deki katliamlarda ve muhalefeti şiddetle bastırmasından dolayı yıpranan imajını düzeltmek için milyonlarca dolar harcadığı ifade edildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı “Krallığın fiili lideri” olarak tanımlayan gazete, Selman’ın söz konusu imaj düzeltme çabalarının doruğunun bu hafta sonu Riyad’da yapılacak G-20 zirvesi olacağına işaret etti. G-20 ülkelerinin Riyad zirvesine düşük profilli de olsa katılım göstermesini eleştiren gazete, Selman’ın “G-20 liderlerinden hak etmediği bir tasvip aldığı” değerlendirmesinde bulundu.

‘Trump’ın hediyesi’

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suudi yönetimini çok sevindirecek bir karar arifesinde olduğu iddia edildi. Birleşmiş Milletler, Yemen’deki Amerikalı çalışanlarını Trump yönetiminin İran destekli Husileri terör örgütü ilan etme olasılığına karşı ülkeden çekti. Foreign Policy, Trump yönetiminin ABD yönetiminin Husileri terör örgütü ilan etme ihtimalini Trump’ın Suudi Arabistan’a görevinden ayrılmadan önceki “ayrılık hediyesi” olarak nitelendirdi. BM’nin pazartesi gecesi çalışanlarına ABD yönetiminin Husileri terörist ilan etme ihtimali olduğuna dair bir mesaj gönderdiği kaydedildi. Husilerin terörist ilan edilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağı bilinmediği için Amerikalı BM çalışanlarından Yemen’in kuzeyinden ayrılmalarının istendiği belirtildi.

F-35 satışı engellenebilir

ABD’li üç senatör, Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 23 milyar dolarlık insansız hava aracı, F-35 ve diğer silahları satışının engellenmesi için teklif sunacaklarını açıkladı. Trump’ın seçimleri kaybetmesinin ardından, 20 Ocak’ta görevi devredene kadar BAE’ye yapmayı planladığı silah satışına karşı, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler bir araya geldi. Demokrat senatörler Bob Menendez ve Chris Murphy ile Trump’ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Rand Paul, dört farklı maddenin onaylanmasını talep edecek.