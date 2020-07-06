Gana'da 150 sağlık çalışanı corona virüse yakalandı

Gana Tabipler Birliğinden (GMA) yapılan açıklamada, ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 150'den fazla doktor ve dış hekiminin virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 4 doktorun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede her gün artan Kovid-19 vaka sayısının endişe verici olduğuna işaret edilen açıklamada, virüsün yayılmasının önlenmesi için sağlık çalışanlarının tüm tedbirlere uymaları çağrısında bulunuldu.

Gana'da şimdiye kadar 20 bin 85 Kovid-19 vakası görülürken, 122 kişi hayatını kaybetti.